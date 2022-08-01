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Сотруднице норвежского консульства предрекли проблемы с карьерой из-за скандала

Dagsavisen: скандальные высказывания дипломата Эллингсен могут повлиять на ее карьеру

Фото: Павел Львов / ТАСС

Спровоцировавшие скандал высказывания сотрудницы консульства Норвегии в Мурманске Элисабет Эллингсен о ненависти к русским могут повлиять на ее карьеру, пишет газета Dagsavisen.

В издании пришли к выводу, что не стоит требовать того, чтобы непрофессионализм стоил дипломату работы, однако предрекли, что «этот эпизод повлияет на ее карьерный рост».

Ранее стало известно, что Элисабет Эллингсен устроила скандал в мурманском отеле, когда ее попросили дождаться окончания уборки в номере. «Я ненавижу русских! Я привыкла к чистым номерам, я из Скандинавии. Не как какая-нибудь русская женщина, которая убирается абы как», — заявила Эллингсен.

Комментируя произошедшее, официальный представитель МИД России Мария Захарова сочла, что в словах Эллингсен «прозвучала ненависть к одной национальности и нескрываемое национальное превосходство».

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Варвара Кошечкина
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