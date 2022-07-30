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Норвежский консул устроила скандал в мурманском отеле

Mash: норвежский консул Эллингсен устроила скандал в отеле и заявила о ненависти к русским

Кадр: Telegram-канал Mash

Норвежский консул Элисабет Эллингсен устроила скандал в мурманском отеле, когда ее попросили дождаться окончания уборки в номере. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Я ненавижу русских! Я привыкла к чистым номерам, я из Скандинавии. Не как какая-нибудь русская женщина, которая убирается абы как», — заявила Эллингсен.

В данный момент полиция проводит проверку. По данным Mash, консулу грозит уголовное дело по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

Ранее стало известно, что Польша признана самой русофобской страной мира. Согласно результатам опроса издания Myśl Polska, поляки обошли украинцев — 87 процентов респондентов высказали негативное отношение к России, «и на основании этого заслужили звание самой русофобской нации в мире».

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Алина Гончарова
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