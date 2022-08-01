Новость о приходе в «Спартак» Хачатурянца назвали способом отвлечь внимание

Новость о приходе в «Спартак» Ашота Хачатурянца назвали способом отвлечь внимание

Новость о возможном приходе в «Спартак» бывшего президента Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашота Хачатурянца является типичной «тепловой ракетой», призванной отвлечь внимание общественности от реального положения дел. Об этом сообщает телеграм-канал Brieff.

«На сегодняшний день ситуация складывается таким образом, что главным кандидатом на занимаемый Федуном пост является Сергей Прядкин. На назначении Прядкина настаивает первый вице-президент ЛУКОЙЛа Александр Матыцын. В обсуждаемом формате назначение Прядкина председателем совета директоров «Спартака» автоматически означает возвращение в клуб его внебрачного сына Томаса Цорна. Возможная должность Цорна сейчас обсуждается. В свой первый приход в «Спартак» он занимал должность генерального директора и проработал чуть больше года», — говорится в сообщении.

Ранее, 27 июня, стало известно об уходе с поста президента Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашота Хачатурянца. Исполняющим обязанности главы РПЛ был назначен Алаев. Хачатурянц был избран главой РПЛ 22 ноября 2021 года. Он был единственным кандидатом на этот пост. С октября Хачатурянц исполнял обязанности главы РПЛ.