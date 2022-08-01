Кадыров обвинил НАТО в причастности к конфликту между Сербией и Косово

Глава Чечни Кадыров заявил, что за конфликтом между Сербией и Косово стоит НАТО

В обострившемся конфликте между Сербией и Косово есть «третья сторона подстрекателей» — НАТО. О причастности Североатлантического альянса заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

По его словам, в сложившейся ситуации невозможно занять чью либо сторону, однако есть религиозная позиция, которую должна принять и Сербия, и Косово. «Сербия - страна, которая открыто поддержала Россию в вопросе борьбы с нацизмом и сатанизмом на Украине», — заявил Кадыров.

Президент Сербии Александр Вучич понимает, какие приемы использует Североатлантический альянс в для разжигания конфликтов, считает глава Чечни. «За несколько месяцев СВО на Украине мы стали свидетелями того, как вылезли на поверхность, словно созревший прыщ, худшие проявления сатанизма — ярый фашизм, абсолютное безбожие, черный цинизм и агрессивная ЛГБТ-пропаганда», — написал он. По мнению Кадырова, НАТО собирается превратить страны с традиционными ценностями в «сборище нечестивцев с животными инстинктами».

Он предположил, что Североатлантический альянс решил спровоцировать конфликт на Балканах из-за «фиаско» на Украине. Глава Чечни выразил озабоченность, что одной из сторон в возникшем кризисе являются косовские мусульмане. Он также назвал нелепой официальную причину конфликта. «В случае боевых действий последствия для косовской мусульманской уммы будут плачевны при любом результате. Да, будет победитель - так называемая прогрессивная Европа», — констатировал Кадыров.

31 июля в Косово сработали сигналы воздушной тревоги. Поступили сообщения, что сербы строят баррикады. На границе с непризнанной республикой были слышны выстрелы. Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что косовская полиция собирается начать силовую операцию против сербов. По его словам, власти самопровозглашенной республики перекроют въезд гражданам с сербскими документами, а также потребуют перерегистрации автомобилей на косовские номера.