Миссия НАТО заявила о готовности вмешаться при угрозе стабильности в Косово

Миссия под эгидой НАТО в Косово заявила о готовности вмешаться при угрозе стабильности

Международная миссия под эгидой НАТО в самопровозглашенном Косово (KFOR) заявила о готовности вмешаться в случае угрозы стабильности на севере самопровозглашенной республики Косово. Об этом пишет РИА Новости.

«Общая ситуация в плане безопасности в северных муниципалитетах Косово остается напряженной. Миссия KFOR под руководством НАТО внимательно следит за ситуацией и готова вмешаться, если стабильность окажется под угрозой», — говорится в заявлении.

Ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил о подготовке армией Косово операции против Сербии. По словам политика, власти Косово собираются перекрыть въезд гражданам с выданными в Сербии документами, а также будут требовать, чтобы они перерегистрировали автомобили на косовские номера.

В воскресенье, 31 июля, в северных районах Косово, в Косовска-Митровице, сработали сигналы воздушной тревоги, сербы строят баррикады в Рударе.