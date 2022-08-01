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В МИД назвали число отказов стран Запада в выдаче преступников России

Представитель МИД Тарабрин: западные страны отказались выдавать России преступников

Фото: Алексей Иванов / TV Zvezda / Globallookpress.com

С начала марта Россия получила 60 отказов от западных стран в выдаче преступников, около половины из них обусловлены политическими мотивами. Данное число в интервью РИА Новости назвал директор департамента новых вызовов и угроз МИД России Владимир Тарабрин.

По его словам, ряд стран официально прекратил сотрудничество с Москвой по вопросу выдачи преступников, а также в исполнении запросов о правовой помощи по уголовный делам. Так, если за первые два месяца текущего года Запад четыре раза отказывал в выдаче преступников, то в марте — июне было получено 60 отказов, из которых «как минимум 28 приняты по политическим мотивам».

Подобные действия наносят ущерб всему международному сообществу в попытках противостоять преступности, подчеркнул Тарабрин. «Единственный, кто будет в выигрыше от таких недальновидных и непродуманных шагов, — это криминал», — заключил он.

24 июня в пресс-службе Генпрокуратуры России рассказали, что девять европейских стран отказались выдать Москве преступников, находящихся в международном розыске. В частности, правоохранительные органы Польши, Хорватии, Черногории, Литвы и других стран отказываются экстрадировать даже тех обвиняемых, которые совершили особо тяжкие преступления.

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Варвара Кошечкина
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