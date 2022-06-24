Девять европейских стран отказались выдать России преступников

Девять стран Европы отказались выдать России преступников по политическим мотивам

Девять европейских стран, в том числе Германия и Великобритания, отказались выдать России преступников, находящихся в международном розыске. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.

По словам генпрокурора Игоря Краснова, иностранные власти готовы отказаться от взаимодействия с Россией даже в сфере борьбы с преступностью. В частности, правоохранительные органы Польши, Хорватии, Черногории, Литвы и других стран отказываются экстрадировать даже тех обвиняемых, которые совершили особо тяжкие преступления.

Краснов заявил, что «подобное неразумное поведение» сотрудники российских силовых структур копировать не станут и в отличие от западных коллег продолжат выполнять все обязательства, предусмотренные законом и международными договорами.

Также глава надзорного ведомства назвал угрозы, которые создает ситуация на Украине для всех стран СНГ. Среди них --терроризм, диверсии, незаконные миграции и нелегальный перевоз оружия и наркотиков. По словам генпрокурора, эта ситуация требует «скоординированных совместных действий правоохранительных органов».