Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Девять европейских стран отказались выдать России преступников

Девять стран Европы отказались выдать России преступников по политическим мотивам

Фото: Alastair Grant / AP

Девять европейских стран, в том числе Германия и Великобритания, отказались выдать России преступников, находящихся в международном розыске. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.

По словам генпрокурора Игоря Краснова, иностранные власти готовы отказаться от взаимодействия с Россией даже в сфере борьбы с преступностью. В частности, правоохранительные органы Польши, Хорватии, Черногории, Литвы и других стран отказываются экстрадировать даже тех обвиняемых, которые совершили особо тяжкие преступления.

Краснов заявил, что «подобное неразумное поведение» сотрудники российских силовых структур копировать не станут и в отличие от западных коллег продолжат выполнять все обязательства, предусмотренные законом и международными договорами.

Также глава надзорного ведомства назвал угрозы, которые создает ситуация на Украине для всех стран СНГ. Среди них --терроризм, диверсии, незаконные миграции и нелегальный перевоз оружия и наркотиков. По словам генпрокурора, эта ситуация требует «скоординированных совместных действий правоохранительных органов».

Мировая история санкций
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
В России ответили на планы Германии национализировать часть «Северного потока-2»
В популярном сервисе доставки продуктов произошел сбой
Кару Делевинь подняли на смех за нелепую походку на подиуме
В России объяснили название самолета Checkmate
Покойный Жириновский появился онлайн в соцсети
Появились кадры спасения одного из унесенных в море россиян в Сочи
Глава МИД Германии заявила об использовании Россией голода как оружия
В Молдавии объяснили запрет на трансляцию российских передач
Россиянам дали совет по защите от солнца
Гидрометцентр опубликовал экстренное предупреждение о сильной жаре в Москве
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.