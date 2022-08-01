Житель Сербии рассказал о ситуации в стране после стрельбы на границе Косова

Житель Сербии Николич: ситуация на границе с Косовом успокоилась после стрельбы

Председатель Русской партии в Сербии Слободан Николич заявил, что переход через границу с Косовом нормализован, ситуация в стране в целом успокоилась. В разговоре с «Лентой.ру» серб рассказал о настроении населения в стране после ночной стычки.

В ночь на 1 августа сербский президент Александр Вучич выступил за продолжение диалога для урегулирования ситуации в Косове, он обратился с таким призывом по завершении консультаций в генеральном штабе вооруженных сил страны. Ранее на границе Сербии и Косова произошла перестрелка.

«Албанцы хотели, чтобы внутренний паспорт граждан был косовским. Местные хотели поменять все документы наших граждан, которые проживают на территории Косова», — рассказал Николич.

Житель Сербии отметил, что ночная перестрелка на границе, о которой сообщали СМИ, действительно была, однако днем ситуация нормализовалась.

Переход через границу налажен Слободан Николич житель Сербии

Он также сообщил, что сирен и предупреждений в Сербии не было. «Была лишь конференция президента Вучича — он говорил об этой ситуации, говорил о Брюссельском соглашении с Косовом в 2013 году», — добавил Николич.

Брюссельское соглашение Сербии и Косова 19 апреля 2013 года в Брюсселе премьер-министр Сербии Ивица Дачич и премьер-министр Косова Хашим Тачи парафировали соглашение о принципах нормализации отношений. В нем говорится о статусе и функции сербских общин на севере Косова, но не о статусе самого Косова. Также Сербия и Косово договорились не блокировать процесс вхождения друг друга в состав Евросоюза. Сегодня обе стороны обвиняют друг друга в невыполнении условий соглашения.

При этом председатель Русской партии в Сербии заявил, что конфликт остается неразрешенным. «Никто не знает, что будет через месяц, через два месяца. Этот вопрос, по моему мнению, очень сложно решить», — подытожил он.

В ночь на 1 августа в Сербии сообщили, что полицейские спецподразделения непризнанной республики Косово выдвинулись из Приштины к границе с Сербией. В ответ на это сербы построили баррикады в месте Рударе, на трассе Приштина — Лепосавич и недалеко от города Звечан.

Непризнанная республика Косово отложила процедуру введения запрета на сербские документы с 1 августа до 1 сентября. Такое решение власти Косова приняли после призыва посла США отложить ограничение въезда, вызвавшее обострение на севере края.