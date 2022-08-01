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Суд отказался арестовать задержанного по делу о пожаре в хостеле инспектора МЧС

Суд отказался арестовать инспектора МЧС, задержанного по делу о пожаре в хостеле в Москве

Фото: Воронин Денис / агентство «Москва»

Суд отказался арестовать инспектора МЧС Романа Сабельникова, задержанного по делу о пожаре в хостеле на Алма-Атинской улице в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что срок задержания Сабельникова продлили на 72 часа. Ранее Следственный комитет России (СКР) попросил суд арестовать инспектора. Там посчитали, что он необоснованно вынес предупреждение владельцам хостела, установил длительный срок выполнения предписания и не обратил внимания на некоторые нарушения правил пожарной безопасности.

Пожар в хостеле на Алма-Атинской улице произошел в ночь на 29 июля, в результате погибли восемь постояльцев. По версии МЧС, основной причиной гибели людей стали установленные на окнах решетки. Позже генеральный директор хостела была арестована на два месяца.

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Марина Совина
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