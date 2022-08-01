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Названы основные страны-покупатели российского угля после запрета ЕС

Аналитик Демидов назвал новыми основными покупателями российского угля Индию и Китай

Фото: Иван Шаповалов / Коммерсантъ

Судя по тенденции, основными покупателями российского угля станут Индия и Китай и, возможно, Турция, убежден международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов. Основные страны-покупатели российского угля после запрета ЕС он назвал в разговоре «Лентой.ру».

С 1 августа в рамках санкций против Москвы вступил в силу запрет на поставки угля из России в страны Европейского союза (ЕС).

Крупнейший поставщик угля в ЕС

Россия является крупнейшим поставщиком угля в Европу по результатам 2021 года, отметил Демидов. Так, за этот период Россия поставила в ЕС 44,2 миллиона тонн этого топлива, из которых 78 процентов для генерации электроэнергии, а 22 процента для металлургии. Самая большая доля закупок российского угля, по словам аналитика, у Германии — это 13 миллионов тонн. Всего доля поставок угля из России в ЕС составила 21,8 процента от общего потребления ЕС.

«Россия остается крупнейшим поставщиком в ЕС: ее доля в импорте угля в 2021 году составляла 46 процентов, второе место занимает США с 18 процентами. В основном российский уголь используется для генерации электроэнергии и генерации тепла для домохозяйств. В основной своей массе ЕС достаточно успешно замещал угольную генерацию газовой, доведя общую долю угля в потреблении ЕС до 13 процентов. С одной стороны, эта цифра невелика, но, с другой, — это 15 процентов генерации всей электроэнергии, при этом Германия — крупнейший производитель "угольной" электроэнергии и тепла», — поделился он.

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Перераспределение поставок

Сейчас Евросоюз ведет переговоры по поставкам угля с Австралией, Нигерий, Колумбией Казахстаном и Зимбабве, причем последние уже начали поставки, рассказал Демидов.

Россия перенаправила поставки угля с ЕС в Азию, становясь крупнейшим поставщиком как угля-антрацита, так и бурого угля в Китай, Турцию и Индию, подчеркнул аналитик. При этом поставки в Китай не показывают существенного роста по сравнению с 2021 годом, а Индия нарастила покупку в разы. Так, в июне Индия закупила в 2,4 раза больше угля из России, чем в январе.

«Эти страны и далее продолжат наращивать закупки российского угля ввиду его качества и, самое главное, дисконта к мировым ценам», — считает эксперт.

Решение о запрете импорта российского угля включили в пятый пакет европейских санкций в апреле. Европейские страны, взявшие курс на отказ от покупки энергоресурсов у Москвы, постепенно снижали импорт российского угля, а с 1 августа полностью запретили поставки из России.

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Екатерина Смирная
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