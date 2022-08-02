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Сайт администрации главы Тайваня подвергся хакерской атаке

Сайт администрации главы Тайваня подвергся хакерской атаке на фоне визита Пелоси
Цай Инвэнь

Цай Инвэнь. Фото: Annabelle Chih / Reuters

Официальный сайт администрации главы Тайваня Цай Инвэнь подвергся хакерской атаке на фоне визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Об этом пишет Reuters.

По данным агентства, атака на ресурс была совершена из-за рубежа. Отмечается, что некоторое время сайт администрации главы Тайваня был недоступен, но вскоре он вновь заработал. Другие подробности не приводятся.

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Ранее сообщалось о неполадках на сервисе Flightradar24, позволяющем отслеживать полеты в реальном времени. Как уточнили владельцы ресурса, работа авиатрекера была ограничена из-за кибератаки. Перед этим стало известно, что американский Boeing C-40С, на борту которого находилась Пелоси, стал самым отслеживаемым воздушным судном на Flightradar24. За самолетом в режиме реального времени следило более 300 тысяч человек.

Самолет с Пелоси приземлился в аэропорту Суньшан в Тайбэе около 17:42 по московскому времени. Предположительно, 3 августа спикер палаты представителей США посетит тайваньский парламент и встретится с главой администрации.

Вашингтон считает Тайвань независимым, в то время как Пекин настаивает, что эти территории принадлежат ему. Власти Китая выступили против визита Пелоси на Тайвань. Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин подтвердил решимость дать жесткий ответ в случае, если поездка состоится.

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Олег Давыдов
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