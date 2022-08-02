Сайт Flightradar24 стал недоступен

Сайт сервиса Flightradar24, позволяющего отслеживать положение самолетов, стал недоступен

Сайт сервиса Flightradar24, позволяющего отслеживать положение самолетов онлайн, стал недоступен. При попытке воспользоваться сервисом всплывает ошибка.

«Чтобы предотвратить вредоносную активность, пока мы продолжаем смягчать атаки на наши системы, мы ограничили количество действий в минуту на веб-сайте Flightradar24», — говорится на сайте сервиса.

Ранее самолет Военно-воздушных сил США Boeing C-40С с регистрационным номером 09-0540, на борту которого находится спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси стал самым отслеживаемым воздушным судном по данным сервиса Flightradar24. На фоне интереса к полету Пелоси на Тайвань за полетом в режиме реального времени следило 300 тысяч человек.