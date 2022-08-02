Дацик высказался о предстоящем поединке с Александром Емельяненко

Дацик заявил, что бой с Александром Емельяненко для него не имеет спортивной составляющей

Российский боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик высказался о предстоящих поединках с Александром Емельяненко и Джеффом Монсоном. Его слова передает РИА Новости.

Дацик заявил, что бой с Емельяненко-младшим не имеет спортивной составляющей. «А Джефф... Он бился — мы и порубимся красиво», — добавил он.

5 августа Дацик проведет поединок с Монсоном. Бой возглавит турнир, который состоится в Москве. Схватка пройдет по правилам ММА.

24 сентября Дацик проведет бой с Емельяненко в Москве. Встреча пройдет по правилам бокса.

42-летний Дацик завоевал популярность в конце 1990-х и начале 2000-х. В своем первом официальном поединке он отправил в нокаут будущего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Андрея Орловского. В последнее время Дацик сосредоточен на выступлениях в поп-MMA и поединках по правилам бокса или кикбоксинга.