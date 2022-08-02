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Запуск ракеты со спутником для нужд космической разведки США отменили

Запуск ракеты Electron со спутником для нужд космической разведки США отменили

Фото: Christopher Perry / Reuters

Американская компания Rocket Lab отменила запуск ракеты-носителя Electron из-за неблагоприятных погодных условий. Трансляцию запуска ракеты со спутником для нужд Национального управления военно-космической разведки (НУВКР) США вели на сайте компании, передает ТАСС.

Ракету планировали запустить в 17:00 по местному времени (08:00 мск) с космодрома на полуострове Махия в Новой Зеландии, однако процедуру запуска в рамках миссии NROL-199 отменили из-за сильных порывов ветра. «К сожалению, мы узнали от центра управления полетами, что нам придется отменить сегодняшний запуск», — сообщила диктор трансляции. Новую дату запуска ракеты определят позднее.

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Отмечается, что деятельность НУВКР, которое контролирует разведывательные спутники США, засекречена. Параметры спутника также не раскрываются.

В июне НАСА запустило ракету с аппаратом Capstone (Cislunar Autonomous Positioning System Technology Operations and Navigation Experiment) с космодрома Rocket Lab в Новой Зеландии.

В декабре 2021 года ракета Electron вывела на орбиту два спутника дистанционного зондирования Земли в интересах компании BlackSky.

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Даниил Иринин
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