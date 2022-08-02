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Спорт

Роднина раскритиковала Тутберидзе за слова об отстранении россиян

Ирина Роднина заявила, что Тутберидзе напоминает о себе словами об отстранении россиян

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина раскритиковала заслуженного тренера России Этери Тутберидзе за высказывания об отстранении российских спортсменов. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«Этери тоже о себе напоминает. Это восклицание в воздух. Если о себе надо напомнить — флаг ей в руки. Это просто сотрясание воздуха, она абсолютно никак не повлияет на ситуацию», — заявила Роднина. Она обратила внимание на то, что россияне будут отстранены до конца 2022 года.

31 июля Тутберидзе заявила, что не принимает решение Международного союза конькобежцев (ISU), который отстранил российских фигуристов. Она посчитала, что это противоречит основным принципам честного спорта.

В ответ на это канадская олимпийская чемпионка по фигурному катанию Меган Дюамель высмеяла Тутберидзе. По ее мнению, награды на Олимпийских играх 2022 года не были вручены из-за того, что тренер не следовала принципам fair play.

Анастасия Борисова
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