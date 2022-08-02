Шольц вступился за Трюдо после критики за решение вернуть турбину Siemens

Канцлер ФРГ Шольц вступился за премьера Канады, критикуемого за возврат турбины «Газпрому»

Канцлер ФРГ Олаф Шольц вступился за премьер-министра Канады Джастина Трюдо, критикуемого за возврат «Газпрому» турбины компании Siemens, необходимой для полноценного функционирования газопровода «Северный поток» — главного трубопровода из России в Германию. В защиту канадского премьера немецкий канцлер высказался в беседе с Globe and Mail.

«Я считаю критику Джастина Трюдо и его правительства абсолютно безосновательной. Решение отправить турбину — едва ли услуга "Газпрому"», — заявил Шольц, подчеркнув, что это решение Канады о возвращении турбины является мощным сигналом поддержки Германии и Европы. Немецкий канцлер также отметил, что ослабление ФРГ и Европы не поможет Украине в ее кризисе.

Кроме того, Шольц выразил несогласие с мнением о том, что «Газпром» якобы одурачил Трюдо после заявлений компании об отсутствии гарантий в вопросах поставок газа из-за чрезвычайных обстоятельства. По его мнению, благодаря действиям канадского премьера «Газпром» теперь лишен «предлога сокращать или останавливать поставки газа».

10 июля стало известно, что Канада вернет турбину для «Северного потока». Это решение подтвердил министр природных ресурсов страны Джонатан Уилкинсон. Он заявил, что Канада передаст Германии отремонтированную турбину Siemens для российского проекта. По словам Министра, Канада обсудила это решение с европейскими союзниками и Международным энергетическим агентством.

Однако Россия под различными предлогами отказывалась принимать турбину. В частности, «Газпром» заявил, что Siemens устранила не более четверти неисправностей на оборудовании. В связи с этим прокачка газа по «Северному потоку» была снижена до 33 миллионов кубометров в сутки, что составляет только 20 процентов мощности, после резкого сокращения в июне. На этом фоне Европа готовится к полному прекращению поставок газа из России.

1 августа зампред правления газового концерна Виталий Маркелов сообщил, что компания согласится принять отремонтированную в Канаде турбину в том случае, если «Газпром» выведут из-под санкций Канады, Великобритании и стран Евросоюза.