Россияне избили подростков за смех в элитном ЖК и попали на видео

В Сестрорецке муж и жена избили подростков за смех и громкую музыку в элитном ЖК

В петербургском Сестрорецке муж и жена избили компанию подростков за смех и громкую музыку в элитном жилищном комплексе «Рай в шалаше». Видео с места опубликовал Telegram-канал «Mash на Мойке».

На появившихся кадрах дети сидят на лавочках на территории ЖК. К ним подходит россиянка и начинает кричать. Женщина требует, чтобы несовершеннолетние ушли и продолжали «хихакать под своими окнами». Подростки отказываются выполнять просьбу жительницы Сестрорецка. В ответ на это женщина ударяет сидящего мальчика по лицу.

Позже к россиянке присоединяется супруг: мужчина оскорбляет детей и угрожает им травматическим пистолетом. Компания подростков убегает.

В результате конфликта один из несовершеннолетних повредил глаз и обратился в больницу. Обе стороны написали заявления в полицию.

Ранее в Нижегородской области семеро мужчин напали с битами на подростков и жестоко избили их.