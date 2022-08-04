«Сторожевая» кошка спасла хозяина от грабителей

Associated Press: в США кошка разбудила хозяина и спасла его от грабителей

В американском городе Тьюпело, штат Миссисипи, кошка по кличке Бандит спасла мужчину от грабителей, которые пытались забраться в его дом. Об этом сообщает Associated Press.

«Все слышали про сторожевых собак, — говорит ее хозяин, 68-летний Эверитт. — А это сторожевая кошка». В ночь ограбления его разбудило мяуканье, которое доносилось из кухни. Затем кошка примчалась в спальню, запрыгнула на кровать и начала стягивать с него одеяло и царапать руки. Тогда мужчина заподозрил неладное.

Американец встал, чтобы проверить, все ли в порядке, и увидел двух мужчин, которые пытались открыть заднюю входную дверь. Один из них был с пистолетом, а второй — с ломом. Эверитт пошел за своим пистолетом, чтобы защититься, а когда вернулся, преступники уже ушли.

Мужчина благодарен домашнему питомцу и уверен, что если бы не чуткость и внимательность кошки, все могло кончиться куда хуже.

Ранее сообщалось, что кошка из американского города Лейк-Освего, штат Орегон, спасла семью от взрыва бытового газа. Животное неожиданно начало обнюхивать клапан газового камина.

