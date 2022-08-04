Вирусолог предрек скорый пик заболеваемости COVID-19 в России

Вирусолог Альтштейн заявил, что пик заболеваемости COVID-19 ожидается в конце августа

Пик заболеваемости COVID-19 в России ожидается в конце августа 2022 года. Об этом заявил доктор медицинских наук, профессор и главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в разговоре с РИА Новости.

Вирусолог предрек, что число выявляемых за сутки случаев коронавируса будет увеличиваться. К этому выводу он пришел на основании ситуации со штаммами ВА.4 и ВА.5 в других странах. «Обычно от начала эпидемии проходит месяц, у нас начался [рост заболеваемости] где-то в конце июля, значит в конце августа должен быть пик», — считает Альтштейн.

Ранее иммунолог Владислав Жемчугов рассказал о двух сценариях завершения пандемии COVID-19. Первый — переход коронавируса в состояние сезонного заболевания. Однако наиболее вероятным исходом специалист считает переход COVID-19 в состояние природно-очаговой инфекции, при котором вирус может найти носителя в природе.

26 июля Роспотребнадзор заявил о росте заболеваемости COVID-19 в России за неделю почти на 50%. Превышение среднероссийских показателей заражаемости зафиксировали в 17 регионах страны. 27 июля в стране впервые с апреля выявили более 9 тысяч случаев коронавируса.

Позже в Роспотребнадзоре сообщили, что при ухудшении эпидемиологической обстановки по COVID-19 в России вернут коронавирусные ограничения. Введение мер при росте заболеваемости также допустил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков. По его словам, в Кремле меры повышенной эпидемиологической безопасности не отменялись и будут продолжаться.