Иммунолог рассказал о сценариях завершения пандемии COVID-19

Иммунолог Жемчугов: утверждать о переходе COVID-19 в сезонное заболевание можно через год

Утверждать, перешел ли коронавирус в сезонное заболевание можно будет через год. Об этом ТАСС рассказал врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

По мнению специалиста, есть два сценария завершения пандемии COVID-19. Один из них — переход коронавирусной инфекции в состояние сезонного заболевания вроде гриппа.

«SARS-CoV-2 будет циркулировать среди людей все время - то есть, из Южного полушария в Северное. Сейчас, когда у нас лето, в Южном полушарии — разгар зимы. <…> Следующей весной мы увидим, закончится ли эта волна как грипп или не закончится, останется ли на лето. Просто надо, чтобы прошло время, тогда мы увидим, стал ли [коронавирус] сезонным», — поделился эксперт.

Однако другим, более вероятным вариантом развития событий Жемчугов считает переход вируса COVID-19 в состояние природно-очаговой инфекции. В этом случае вирус может найти «хозяина» — носителя в природе, полагает он.

«Когда уровень популяционного иммунитета человечества уменьшится, он перестанет защищать, то [коронавирус] опять выйдет в человеческое сообщество — как существуют чума, Эбола. Таких природно-очаговых инфекций много», — отметил Жемчугов.

29 июля вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что сейчас в России не выявлено резкого роста госпитализаций пациентов с COVID-19. Роспотребнадзор подтвердил — необходимости вводить коронавирусные ограничения нет.