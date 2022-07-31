Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Иммунолог рассказал о сценариях завершения пандемии COVID-19

Иммунолог Жемчугов: утверждать о переходе COVID-19 в сезонное заболевание можно через год

Fabrizio Bensch / Reuters

Утверждать, перешел ли коронавирус в сезонное заболевание можно будет через год. Об этом ТАСС рассказал врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

По мнению специалиста, есть два сценария завершения пандемии COVID-19. Один из них — переход коронавирусной инфекции в состояние сезонного заболевания вроде гриппа.

«SARS-CoV-2 будет циркулировать среди людей все время - то есть, из Южного полушария в Северное. Сейчас, когда у нас лето, в Южном полушарии — разгар зимы. <…> Следующей весной мы увидим, закончится ли эта волна как грипп или не закончится, останется ли на лето. Просто надо, чтобы прошло время, тогда мы увидим, стал ли [коронавирус] сезонным», — поделился эксперт.

Материалы по теме:
«Наш человек не очень-то боится смерти» Как два года коронавируса изменили Россию и россиян? Отвечает социолог
«Наш человек не очень-то боится смерти»Как два года коронавируса изменили Россию и россиян? Отвечает социолог
9 января 2022
Передачу Малышевой смотрят миллионы. Что будет, если питаться по ее заветам? Мы проверили и пожалели
Передачу Малышевой смотрят миллионы.Что будет, если питаться по ее заветам? Мы проверили и пожалели
4 июля 2022

Однако другим, более вероятным вариантом развития событий Жемчугов считает переход вируса COVID-19 в состояние природно-очаговой инфекции. В этом случае вирус может найти «хозяина» — носителя в природе, полагает он.

«Когда уровень популяционного иммунитета человечества уменьшится, он перестанет защищать, то [коронавирус] опять выйдет в человеческое сообщество — как существуют чума, Эбола. Таких природно-очаговых инфекций много», — отметил Жемчугов.

29 июля вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что сейчас в России не выявлено резкого роста госпитализаций пациентов с COVID-19. Роспотребнадзор подтвердил — необходимости вводить коронавирусные ограничения нет.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Мискевич
Обсудить
Последние новости
Зеленский объявил обязательную эвакуацию жителей подконтрольной Киеву части ДНР
Иммунолог рассказал о сценариях завершения пандемии COVID-19
В НАСА раскритиковали Китай за сокрытие данных о полетах ракет-носителей
Премьер Саксонии раскрыл «горькую правду» о российском газе
Россияне оценили «сказочную» площадь в Москве
Аналитик предрек снижение доверия к доллару
Американский полковник назвал признак «конца» для Украины
Армия Гватемалы уточнила информацию об обстреле кортежа президента
«Почта России» сообщила об утечке данных клиентов
Захарова придумала скороговорку про изоляцию Байдена из-за COVID-19
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.