Паучьему шелку нашли применение в качестве биосенсора

Biomedical Optics Express: паучий шелк предложили использовать для создания биосенсора

Ученые из Национального университета Ян Мин Чао Тунг в Тайване нашли применение паучьему шелку в качестве биосенсора. Специалисты предлагают использовать его для разработки датчика, способного обнаруживать и контролировать химические показатели в организме. Выводы работы опубликованы в журнале Biomedical Optics Express.

Специалисты взяли шелк большого древесного паука Nephila pilipes и покрыли его затвердевающей от света смолой, в результате чего получилось оптическое волокно диаметром 100 микрон. Затем они нанесли биосовместимый нанослой золота для улучшения сенсорной проводимости материала, после чего один из концов нити погрузили в жидкие образцы с сахаром, а второй подключили к электричеству и спектрометру. Это позволило исследователям определить показатель преломления раствора и использовать его для определения типа сахара и его концентрации.

По мнению авторов, такую технологию можно будет использовать при изучении мозга, сердца и других труднодоступных областей. Кроме того, разработка может быть многоразовой, экономичной и простой в использовании.

Ранее ученые из Южной Кореи представили умную татуировку, которая работает в качестве биосенсора и может отображать показатели здоровья.