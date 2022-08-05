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Джокович пропустит еще один турнир

Сербский теннисист Новак Джокович пропустит турнир в Монреале из-за отказа вакцинироваться

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Сербский теннисист Новак Джокович пропустит турнир в канадском Монреале. Об этом сообщает AP.

35-летнему спортсмену запрещен въезд в страну из-за отказа вакцинироваться. Однако он не готов делать прививку, несмотря на недопуск до соревнований.

Ранее стало известно, что Джокович пропустит еще один турнир — US Open. «Если бы у меня был американский паспорт или грин-карта, я бы смог играть. Возможно, за этим стоят политические мотивы, а не медицинские», — заявил спортсмен. Он посчитал несправедливым то, что не привитые от коронавируса граждане США имеют право сыграть в турнире.

Из-за нежелания вакцинироваться от коронавируса Джокович пропустил турниры в Индиан-Уэллсе и Майами. В январе серб по той же причине не смог принять участие в Australian Open.

Дарья Коршунова
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