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Спорт

ISU отреагировал на идею Тутберидзе заморозить рейтинги из-за отсутствия россиян

В ISU не поддержали идею Этери Тутберидзе заморозить рейтинги из-за отсутствия россиян

Фото: Peter Kneffel / globallookpress.com

В Международном союзе конькобежцев (ISU) отреагировали на идею тренера Этери Тутберидзе заморозить мировые рейтинги из-за отсутствия российских фигуристов. Заявление пресс-службы организации приводит РИА Новости.

В федерации не поддержали предложение российского специалиста. «Решение ISU относительно мирового рейтинга и мирового зачета также имеет постоянную силу и будет применяться в течение сезона-2022/23», — отметили в ISU. В организации подчеркнули, что решение об отстранении российских спортсменов не является ни санкцией, ни дисциплинарной мерой, ни решением о непригодности, а принято исключительно в интересах безопасности участников и целостности соревнований.

31 июля Тутберидзе заявила, что не принимает решение ISU, который отстранил российских фигуристов. Она посчитала, что это противоречит основным принципам честного спорта, и призвала прекратить обновления рейтингов и награждения титулами из-за отсутствия на стартах отечественных атлетов.

7 июня на конгрессе ISU было принято решение продлить отстранение российских и белорусских спортсменов от соревнований под эгидой организации. Оно будет действовать до дальнейшего особого уведомления.

Дарья Коршунова
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