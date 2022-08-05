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Оператор «Мира» перестал платить банкам за продвижение карт

РБК: НСПК перестал платить банкам за продвижение карт «Мир» после ухода Visa и Mastercard

Фото: Aleksander Polyakov / Globallookpress.com

Национальная система платежных карт (НСПК) урезала маркетинговый бюджет, который выделялся банкам на совместное продвижение карт «Мир» на российском рынке. Это случилось после ухода из страны международных платежных систем Visa и Mastercard, пишет РБК со ссылкой на источники.

По словам собеседника в банке, у кредитных организаций больше нет бюджета, который выделялся НСПК для продвижения карт «Мир». «Представители платежной системы открыто сказали, что им это теперь не нужно, так как на рынке нет конкуренции», — отметил он.

По словам другого источника, оператор перестал платить банкам за PR-активности, которые могли быть направлены на выпуск новых карт «Мир». Эксперты отмечают, что банки смогут направлять на продвижение «Мира» бюджеты, которые ранее были заложены на PR Visa и Mastercard.

Несколько стран ранее заявили, что хотят использовать карту «Мир». Среди них — Мьянма, Бахрейн, Египет и другие.

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Платон Щукин
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