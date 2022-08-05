Оператор «Мира» перестал платить банкам за продвижение карт
Национальная система платежных карт (НСПК) урезала маркетинговый бюджет, который выделялся банкам на совместное продвижение карт «Мир» на российском рынке. Это случилось после ухода из страны международных платежных систем Visa и Mastercard, пишет РБК со ссылкой на источники.
По словам собеседника в банке, у кредитных организаций больше нет бюджета, который выделялся НСПК для продвижения карт «Мир». «Представители платежной системы открыто сказали, что им это теперь не нужно, так как на рынке нет конкуренции», — отметил он.
По словам другого источника, оператор перестал платить банкам за PR-активности, которые могли быть направлены на выпуск новых карт «Мир». Эксперты отмечают, что банки смогут направлять на продвижение «Мира» бюджеты, которые ранее были заложены на PR Visa и Mastercard.
Несколько стран ранее заявили, что хотят использовать карту «Мир». Среди них — Мьянма, Бахрейн, Египет и другие.