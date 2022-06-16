В Египте заявили о намерении принимать карты «Мир»

Египет и НСПК работают над запуском проекта по приему карт «Мир»

Власти Египта намерены начать прием карт российской платежной системы «Мир» на территории страны. Об этом заявил генеральный директор Египетской банковской компании (EBC) Тарек Рауф, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает «Интерфакс».

По словам спикера, Каир работает над запуском проекта совместно с Национальной системой платежных карт (НСПК). «Русские туристы очень важны для нас, для Египта», — подчеркнул Рауф.

Ранее заместитель генерального директора TEZ TOUR Египет Тамер Саид заявил, что туристы смогут расплачиваться картами «Мир» в Египте к осени текущего года. В настоящее время путешественники могут пользоваться в Египте картами UNION PAY, их принимают во всех платежных терминалах страны.