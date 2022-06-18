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Еще одна страна захотела использовать российскую карту «Мир»

В Мьянме заявили о намерение страны начать использование российской карты «Мир»

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Мьянма намерена начать использование в стране российской платежной карты «Мир». Об этом в субботу, 18 июня, со ссылкой на министра инвестиций и внешних экономических связей азиатской страны Аунга Наинга У сообщает РИА Новости.

По словам министра, Мьянма намерена присоединиться к российской системе финансовых сообщений, считая этот шаг взаимовыгодным. Центробанки уже ведут переговоры и обсуждают возможности использования карты «Мир» на территории страны.

Аунг Наинг У также предлагает использовать юань и рубль для расчетов между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Он полагает, что это поможет преодолеть финансовые сложности.

Ранее 17 июня сообщалось, что посол Бахрейна в России Ахмед Абдулрахман аль Саати заявил о планах внедрить в стране российскую платежную систему «Мир». С аналогичным заявлением выступил и генеральный директор Египетской банковской компании (EBC) Тарек Рауф.

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Владимир Седов
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