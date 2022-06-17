Еще одна страна заявила о планах внедрить платежную систему «Мир»

Посол Бахрейна в России заявил о планах внедрить платежную систему «Мир» в стране

Посол Бахрейна в России Ахмед Абдулрахман аль Саати заявил о планах внедрить в стране российскую платежную систему «Мир». Его слова на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) передает РИА Новости.

По словам аль Саати, внедрение системы «Мир» позволит российским туристам отдыхать в Бахрейне комфортно и безопасно.

Ранее о намерении принимать карты «Мир» заявил генеральный директор Египетской банковской компании (EBC) Тарек Рауф. Каир работает над запуском проекта совместно с Национальной системой платежных карт (НСПК). «Русские туристы очень важны для нас, для Египта», — подчеркнул Рауф.