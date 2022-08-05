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Джефф Монсон назвал сроки завершения карьеры

Боец MMA Джефф Монсон заявил, что проведет один или два поединка перед завершением карьеры

Фото: Павел Кашаев / globallookpress.com

Российский и американский боец смешанного стиля (MMA) Джефф Монсон назвал сроки завершения карьеры. Его слова передает «КП».

Монсон заявил, что перед завершением карьеры проведет один или два поединка. Он отметил, что после этого планирует тренировать детей в России.

16 июля Монсон рассказал о стремлении остаться в России. 51-летний уроженец США признался, что отказался бы от идеи вернуться на историческую родину. Он заявил, что в России у него появились жена и дети. Кроме того, Монсон курирует бесплатные школы, где дети могут заниматься спортом.

Американец известен по выступлениям в MMA и грэпплинге. На его счету 60 побед при 26 поражениях в смешанных единоборствах. Он не дрался по правилам MMA с 2017 года. 5 августа Монсон проведет поединок с Вячеславом Дациком.

Дарья Коршунова
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