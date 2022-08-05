Двукратного олимпийского чемпиона сбила машина во время тренировки

Двукратного чемпиона ОИ Нортуга сбила машина во время тренировки на лыжероллерах

Двукратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Петера Нортуга сбила машина во время тренировки. Об этом сообщает NRK.

Норвежец рассказал, что инцидент случился две недели назад, когда он занимался на лыжероллерах. «Водитель резко остановился, я пролетел над машиной и приземлился на асфальт. Но это то, с чем я должен смириться. У меня был осмотр в отделении неотложной помощи. Мы пришли к выводу, что я должен поспать одну ночь, а завтра буду снова готов к тренировкам», — поделился подробностями произошедшего Нортуг. Он отметил, что после аварии водитель автомобиля назвал его суперменом.

14 июня Нортуг заявил, что отсутствие спортсменов из России негативно влияет на уровень турниров по лыжным гонкам. При этом он подчеркнул, что не хочет видеть ни российский флаг, ни костюмы местных лыжников.

Золотые олимпийские медали Нортуг завоевал на Играх в Ванкувере в 2010 году. Также на его счету 13 побед на чемпионатах мира. В декабре 2018 года в возрасте 32 лет норвежец объявил о завершении карьеры.