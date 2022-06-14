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Спорт

Резцова ответила не пожелавшему соревноваться с россиянами норвежскому лыжнику

Анфиса Резцова заявила, что карьера норвежского лыжника Эвена Нортуга закончена

Фото: Михаил Мокрушин / РИА Новости

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова ответила норвежскому лыжнику Эвену Нортугу, высказавшемуся об отстранении россиян от международных соревнований. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Нортуг боится нас, он знает, что он проиграет Большунову. Для нас он никто. Его карьера закончена, а для наших спортсменов она начинается», — сказала Резцова в ответ на то, что Нортуг не пожелал соревноваться с россиянами. Она подчеркнула, что вскоре ситуация нормализуется и российских спортсменов вновь допустят до стартов.

Ранее 14 июня Нортуг заявил, что отсутствие спортсменов из России негативно влияет на уровень турниров по лыжным гонкам. При этом он подчеркнул, что не хочет видеть ни российский флаг, ни костюмы местных лыжников.

1 марта Федерация лыжных видов спорта Норвегии отстранила российских спортсменов от стартов, которые проводятся на территории страны. Позже Международная федерация лыжного спорта распространила запрет на все соревнования под эгидой организации.

Анастасия Борисова
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Резцова ответила не пожелавшему соревноваться с россиянами норвежскому лыжнику
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