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Спорт

Александр Емельяненко оценил бой Монсона и Дацика

Боец MMA Александр Емельяненко заявил, что Дацик показал ужасную форму в бою с Монсоном
Александр Емельяненко

Александр Емельяненко. Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко оценил поединок между соотечественниками Джеффом Монсоном и Вячеславом Дациком, который прошел в ночь на 6 августа. Слова тяжеловеса приводит «Матч ТВ».

41-летний Емельяненко признался, что ему сложно назвать противостояние боем. Он отметил, что Дацик показал ужасную форму.

Ранее Дацик подтвердил, что подерется с Емельяненко. Их поединок пройдет 24 сентября. Встреча состоится в Москве по правилам бокса.

42-летний Дацик сумел одержать победу над 51-летним Монсоном. который не дрался с 2017 года. Схватка продлилась все три раунда и завершилась победой Дацика единогласным решением судей.

Емельяненко начал карьеру в 2003 году. Он известен по выступлениям в Pride, M-1 Global, WFCA. Всего боец провел 38 поединков: он одержал 28 побед и потерпел девять поражений, еще одна схватка с его участием закончилась ничьей.

Николай Костюков
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