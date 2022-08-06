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Названо число выпущенных по Израилю из сектора Газа ракет

«Интерфакс»: Боевики «Исламского джихада» выпустили по территории Израиля около 80 ракет

Фото: Mohammed Salem / Reuters

Боевики запрещенной в России группировки «Исламский джихад» из сектора Газа выпустили по территории Израиля примерно 80 ракет. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на израильские СМИ.

По данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), 33 ракеты удалось сбить с помощью систем противоракетной обороны (ПРО) «Железный купол», еще 13 разорвались на израильской территории. При этом более 30 снарядов не долетели до Израиля и рухнули еще в секторе Газа вскоре после запуска.

Ранее сообщалось, что в в ряде израильских городов в центральной и южной части страны прозвучала воздушная тревога. Речь идет о городах Ришон-ле-Цион, Бат-Ям, Холон и Явне в центральной части Израиля, а также в Ашкелоне и Ашдоде на юге. Власти Тель-Авива объявили об открытии всех общественных бомбоубежищ на территории города.

5 августа Израиль заявил о начале масштабной операции «Рассвет» против исламских экстремистов. В ходе оперативных мероприятий ЦАХАЛ ликвидировала одного из лидеров радикальной палестинской организации, запрещенной в РФ, «Исламский джихад» Тайсира Джабари. Последствия удара авиации и уничтожение боевика попали на видео.

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Марина Совина
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