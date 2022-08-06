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Маск передумал и назвал одно условие для покупки Twitter

Бизнесмен Маск заявил о возможности возобновления сделки по покупке соцсети Twitter

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Американский бизнесмен Илон Маск, который ранее отказался от покупки социальной сети Twitter, назвал одно условие для возобновления сделки по продаже. Об этом он написал на своей странице в соцсети.

«Если Twitter просто расскажет о своем методе выборки 100 аккаунтов и покажет, как подтверждается их подлинность, то сделка будет заключена на первоначальных условиях», — заявил предприниматель.

О том, что основатель Tesla передумал и отказался от сделки, стало известно в начале июля. Утверждалось, что Twitter не выполнил свои договорные обязательства и не предоставил Маску информацию, которую тот запрашивал. Общая сумма сделки составляла 44 миллиарда долларов.

В конце месяца Twitter подал в суд иск к Илону Маску в связи с расторжением сделки по ее приобретению — соцсеть намерена добиваться покупки через суд. Бизнесмен в свою очередь подал встречный иск к компании Twitter. Предприниматель обвинил руководство социальной сети в мошеннических действиях и искажении ключевых показателей.

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Варвара Кошечкина
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