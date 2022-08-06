Маск передумал и назвал одно условие для покупки Twitter

Бизнесмен Маск заявил о возможности возобновления сделки по покупке соцсети Twitter

Американский бизнесмен Илон Маск, который ранее отказался от покупки социальной сети Twitter, назвал одно условие для возобновления сделки по продаже. Об этом он написал на своей странице в соцсети.

«Если Twitter просто расскажет о своем методе выборки 100 аккаунтов и покажет, как подтверждается их подлинность, то сделка будет заключена на первоначальных условиях», — заявил предприниматель.

О том, что основатель Tesla передумал и отказался от сделки, стало известно в начале июля. Утверждалось, что Twitter не выполнил свои договорные обязательства и не предоставил Маску информацию, которую тот запрашивал. Общая сумма сделки составляла 44 миллиарда долларов.

В конце месяца Twitter подал в суд иск к Илону Маску в связи с расторжением сделки по ее приобретению — соцсеть намерена добиваться покупки через суд. Бизнесмен в свою очередь подал встречный иск к компании Twitter. Предприниматель обвинил руководство социальной сети в мошеннических действиях и искажении ключевых показателей.