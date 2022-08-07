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Роналду остался вне стартового состава «Манчестер Юнайтед» в первом матче АПЛ

Криштиану Роналду не попал в стартовый состав Манчестер Юнайтед на матч первого тура АПЛ

Фото: Ed Sykes / Reuters

Португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду не попал в стартовый состав команды на матч первого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

37-летний форвард начнет матч против «Брайтона» на скамейке запасных. В нападении «Юнайтед» с первых минут сыграет 24-летний британец Маркус Рашфорд.

31 июля Роналду принял участие в товарищеском матче против «Райо Вальекано». Португалец вышел с первых минут и был заменен в перерыве. Футболист покинул стадион до финального свистка, что вызвало критику со стороны главного тренера команды Эрика тен Хага. Специалист назвал поведение игрока неприемлемым.

В начале июля сообщалось, что Роналду не намерен оставаться в Манчестере. Форвард обратился к руководству с просьбой отпустить его, если клубу поступит выгодное предложение. СМИ приписывали интерес к Роналду различным клубам — «Наполи», «Челси», а также «Атлетико» и «Спортингу».

Николай Костюков
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