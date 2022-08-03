Тренер «Манчестер Юнайтед» назвал поведение Роналду неприемлемым

Тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг назвал поведение Роналду после матча неприемлемым

Тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг раскритиковал португальского нападающего клуба Криштиану Роналду за уход со стадиона во время товарищеского матча против «Райо Вальекано». Слова специалиста приводит AD.

Нидерландский тренер назвал поведение 37-летнего нападающего неприемлемым. «Я однозначно не могу принять подобное», — отметил тен Хаг. Он подчеркнул, что и игроки, и члены тренерского штаба должны присутствовать на матчах до конца.

Роналду вышел на поле с первых минут и был заменен в перерыве. Форвард принял решение покинуть стадион до финального свистка. 2 августа сообщалось, что во время матча между Роналду и тен Хагом возникла перепалка.

СМИ приписывали интерес к форварду «Наполи», «Челси», мадридскому «Атлетико» и лиссабонскому «Спортингу». В испанском и португальском клубах опровергли данную информацию.

2 июля стало известно, что Роналду недоволен трансферной политикой «Юнайтед» и тем, что клуб не сумел пробиться в Лигу чемпионов по итогам прошедшего сезона Английской премьер-лиги. Контракт футболиста с МЮ действует до 30 июня следующего года.