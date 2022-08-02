Описаны детали перепалки Роналду с новым тренером МЮ

Футболист «Манчестер Юнайтед» Роналду вступил в перепалку с тренером Эриком тен Хагом

Португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в ходе товарищеской встречи с «Райо Вальекано» (1:1) вступил в перепалку с новым главным тренером команды Эриком тен Хагом. Детали произошедшего описывает The Sun.

Во время трехминутной паузы на «водопой» голландский специалист подошел к футболисту и сделал ему замечание. Отмечается, что Роналду остался этим недоволен, начал жестикулировать и отошел от тренера на пару шагов. Затем форвард вернулся на поле.

2 июля стало известно, что Роналду недоволен трансферной политикой «Юнайтед» и тем, что клуб не сумел пробиться в Лигу чемпионов по итогам прошедшего сезона Английской премьер-лиги. Контракт футболиста с МЮ действует до 30 июня следующего года.

Тен Хаг возглавил МЮ этим летом. Контракт с тренером рассчитан до июня 2025 года.