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Спорт

Роналду вернулся в состав «Манчестер Юнайтед»

Криштиану Роналду вышел в стартовом составе «Манчестер Юнайтед» на матч с «Райо Вальекано»

Фото: Ed Sykes / Reuters

Португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду вышел на поле с первых минут товарищеского матча против «Райо Вальекано». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

37-летний форвард вернулся к выступлениям за клуб, несмотря на слухи о возможном уходе из «красных дьяволов». Роналду вышел на матч в стартовом составе на позиции центрального форварда.

29 июля сообщалось, что в родном клубе Роналду «Спортинге» оказались против возвращения игрока. Наставник лиссабонцев Рубен Аморим не захотел перестраивать игру в команде в случае прихода статусного форварда.

СМИ приписывали интерес к нападающему «Наполи», «Челси», а также мадридскому «Атлетико». В случае с испанским клубом отмечалось, что руководству необходимо разгрузить платежную ведомость, чтобы иметь возможность заявить Роналду в чемпионате Испании из-за действующих в лиге ограничений.

2 июля сообщалось, что Роналду недоволен трансферной политикой МЮ. Форвард призвал руководство клуба продать его, если поступит выгодное предложение.

Николай Костюков
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