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В родном клубе Роналду выступили против его возвращения

Тренер «Спортинга» Рубен Аморим оказался против возвращения Криштиану Роналду

Фото: CRAIG BROUGH / Reuters

В лиссабонском «Спортинге» не готовы к возвращению португальского нападающего Криштиану Роналду. Об этом сообщает The Athletic.

Агент 37-летнего форварда Жорже Мендеш провел встречу с руководством лиссабонского клуба. В планах представителя Роналду — найти клуб, который будет выступать в Лиге чемпионов. «Спортинг» — родная команда форварда, где португалец начинал профессиональную карьеру.

Главный тренер «Спортинга» Рубен Аморим выступил против потенциального трансфера. Специалист опасается, что появление в составе Роналду нарушит тактические построения и усложнит налаживание игры.

25 июля Аморим прокомментировал слухи о возможном возвращении форварда в клуб. Тогда специалист отметил, что его заботит не переход португальца, а вопрос удержания лидеров клуба.

«Спортинг» — первый клуб в профессиональной карьере Роналду. Вместе с командой он выиграл Суперкубок Португалии в 2002 году. В 2003-м он перешел в «Манчестер Юнайтед».

Николай Костюков
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