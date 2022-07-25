В «Спортинге» отреагировали на слухи о возвращении Роналду

Тренер «Спортинга» Рубен Аморим опроверг слухи о возвращении Криштиану Роналду

Главный тренер лиссабонского «Спортинга» Рубен Аморим отреагировал на слухи о возвращении в клуб нападающего Криштиану Роналду. Его слова приводит Goal.

37-летний специалист опроверг информацию о возможном трансфере. «Слышал об этом, но, как мне кажется, реальность иная. Моя главная задача сейчас — удержать тех игроков, что у нас есть», — отметил португальский тренер.

Ранее стало известно, что фанаты мадридского «Атлетико» начали протестовать в социальных сетях против перехода Роналду в клуб. Футболист ранее защищал цвета принципиального соперника испанского клуба — «Реала».

23 июля сообщалось о готовности Роналду перейти в «Атлетико». Отмечалось, что для сделки клубу потребуется разгрузить платежную ведомость. Также интерес к Роналду приписывали «Челси», «Наполи» и «Пари Сен-Жермен».

2 июля сообщалось, что Роналду недоволен трансферной политикой «Юнайтед» и тем, что клуб не сумел пробиться в Лигу чемпионов по итогам сезона Английской премьер-лиги.

«Спортинг» — первый клуб в профессиональной карьере Роналду. Вместе с командой он выиграл Суперкубок Португалии в 2002 году. В 2003-м он перешел в «Манчестер Юнайтед».