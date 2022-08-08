В Госдуме обозначили возможные сроки вхождения Запорожья в состав России

Депутат Морозов допустил, что вхождение Запорожья в состав России займет несколько дней

Вхождение Запорожской области в состав Российской Федерации может занять несколько дней. Такие возможные сроки обозначил депутат Госдумы Олег Морозов, передает РИА Новости.

Он допустил, что синхронизация законодательства при этом займет длительное время. Морозов сравнил нынешнюю ситуацию с опытом вхождения Крыма и Севастополя.

«Есть опыт вхождения в состав России Республики Крым и Севастополя. Там процесс занял несколько дней», — сказал депутат.

По его мнению, к организации проведения референдума в Запорожье стоит привлечь волонтеров, а не депутатов. Морозов предположил, что в их числе могут быть и российские граждане.

Ранее сенатор Владимир Джабаров заявил, что референдум в Запорожье пройдет после очистки региона от Вооруженных сил Украины. Такое условие член Совфеда объяснил необходимостью услышать мнение всех жителей региона.

8 августа глава Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение центральной избирательной комиссии приступить к проработке вопроса организации проведения референдума о присоединении к России. Резолюцию поддержали участники форума, на котором присутствовали более 700 делегатов.

Кроме того, глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что власти региона готовы оказать Запорожской области поддержку в организации референдума о присоединении к России.