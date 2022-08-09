В МИД назвали правомерным вывод Россией своих объектов из-под инспекций по ДСНВ

МИД сообщил о правомерности временного вывода Россией объектов из-под инспекций по ДСНВ

Заместитель директора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Игорь Вишневецкий прокомментировал временный вывод своих объектов из-под инспекций по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Он назвал эти действия правомерными, сообщает ТАСС.

«Прежде чем запрашивать инспекцию, а американской стороне было предложено это изначально, нужно договориться, как нам действовать в этой ситуации. Вместо этого американская сторона вбросила запрос на инспекцию. Данная акция носила явно провокационный характер, последовал соответствующий наш ответ. По договору мы должны были ответить очень быстро — реакция на инспекцию может прибыть в течение 32 часов», — заявил дипломат.

Представитель внешнеполитического ведомства добавил, что это является процессом дальнейших двусторонних переговоров, подчеркнув, что Россия, в свою очередь, оперативно отреагировала. По его словам, действия Москвы являются правомерными и правомочными.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков рассказал, что Россия призывает США продолжить взаимодействие для возобновления инспекций в рамках ДСНВ. Он напомнил, что Москва вывела свои объекты из-под инспекционного режима из-за действий Вашингтона.