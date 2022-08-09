В России призвали США отказаться от контрпродуктивных действий ради ДСНВ

Замглавы МИД Рябков призвал США возобновить инспекции в рамках ДСНВ

Россия призывает Соединенные Штаты продолжить взаимодействие для возобновления инспекций в рамках Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). С таким заявлением во вторник, 9 августа, выступил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, его слова приводит РИА Новости.

Представитель внешнеполитического ведомства напомнил, что Москва вывела свои объекты из-под инспекционного режима из-за действий Вашингтона.

«Призываем США отказаться от контрпродуктивных действий, не идущих на пользу делу, и продолжить плотное взаимодействие в целях скорейшего возобновления предусмотренных Договором инспекционных мероприятий на реалистичной и равноправной основе», — заявил он, отметив, что это отвечало бы интересам обеих сторон.

Ранее в ООН призвали США и Россию решить все вопросы о проведении инспекций, предусмотренных ДСНВ. «Обеим сторонам следует решить все вопросы касательно доступа и разрешения инспекторам вернуться к их бесценной работе по проверке этого важного договора», — заявил официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.

В понедельник, 8 августа, Россия уведомила США о временном закрытии Россией инспекций объектов по договору СНВ. Целью этого в МИД назвали обеспечение равноправного функционирования Договора. По мнению ведомства, сейчас этого не происходит. Указывается, в частности, что из-за ограничения авиасообщения между странами российские инспекционные группы не могут попасть США, Россия же подобных препятствий для американцев не создает.