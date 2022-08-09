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Появились подробности эвакуации из-за взрывов в Крыму

Власти Крыма сообщили об эвакуации 30 жителей Новофедоровки из-за взрывов

Фото: РИА Новости

Из Новофедоровки в поселок Прибрежное из-за взрывов эвакуировали 30 человек. Подробности об эвакуации появились в Telegram-канале советника главы Крыма по информполитике Олега Крючкова.

«30 человек из Новофедоровки вывозятся в поселок Прибрежное. Общежитие аграрного колледжа», — сообщил представитель властей.

Он добавил, что в общежитии все готово к приему эвакуированных жителей, включая горячее питание.

О серии взрывов возле Новофедоровки в Крыму стало известно 9 августа. Позже Минобороны сообщило, что взрывы произошли на аэродроме Саки. В настоящее время принимаются меры по тушению пожара.

В результате происшествия пострадали пять человек, в том числе один ребенок.

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Никита Абрамов
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