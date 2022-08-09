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В Крыму прокомментировали работу Крымского моста после взрывов на аэродроме

Советник главы Крыма Крючков заявил, что Крымский мост работает в обычном режиме

Фото: Kremlin Pool/ Globallookpress.com

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков в своем Telegram-канале заявил, что Крымский мост работает в обычном режиме, ограничений не вводилось.

Таким образом он прокомментировал появляющиеся в сети фейки о том, что после серии взрывов в районе поселка Новофедоровка туристы якобы начали массово покидать полуостров, что привело к заторам.

«Новая порция фейков. Крымский мост работает в обычном режиме. Ограничений нет. Просьба доверять только официальным источникам», — подчеркнул Крючков.

9 августа стало известно о серии взрывов в районе поселка Новофедоровка. Момент одного из них очевидцы сняли на видео. Позже в Минобороны России уточнили, что взрывы произошли в результате детонации несколько авиационных боеприпасов на территории военного аэродрома.

Минздрав Крыма сообщил, что число пострадавших в результате взрывов увеличилось до девяти человек, до этого было известно о семи раненых, в том числе двух несовершеннолетних. В результате происшествия погиб один человек.

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Марина Совина
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