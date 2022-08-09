Стало известно о намерении US Open отстранить российских теннисистов

Mirror: организаторы US Open хотели отстранить российских теннисистов в 2022 году

Организаторы Открытого чемпионата США (US Open) хотели последовать примеру Уимблдона и намеревались отстранить российских теннисистов от участия в турнире в 2022 году. Об этом сообщает Mirror.

По информации источника, после потери Уимблдоном статуса рейтингового турнира организаторы US Open пересмотрели свое решение. Отмечается, что они проведут благотворительный выставочный турнир, пригласив на него игроков из России и Белоруссии.

Российских и белорусских теннисистов отстранили от Уимблдона 20 апреля. В ответ на это Ассоциация теннисистов-профессионалов и Женская теннисная ассоциация приняли решение лишить турнир рейтинговых очков.

US Open стартует 29 августа. Действующим победителем турнира в мужском одиночном разряде является россиянин Даниил Медведев.

