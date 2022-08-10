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Суд признал законным арест украинского журналиста Гордона

Мосгорсуд признал законным арест украинского журналиста Гордона за дискредитацию ВС РФ
Дмитрий Гордон

Дмитрий Гордон. Кадр: Дмитрий Гордон / YouTube

Мосгорсуд оставил без изменений решение о заочном аресте украинского журналиста Дмитрия Гордона (внесен в список лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму или экстремистской деятельности) по обвинению в распространении фейков о Вооруженных силах (ВС) России, экстремизме и призывах к агрессивной войне. Об этом сообщил «Интерфакс».

«Постановление Басманного суда Москвы от 22 июля 2022 года в отношении Гордона оставлено без изменений, апелляционная жалоба, поданная на постановление, — без удовлетворения», — сообщили в суде.

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Денис Савосин
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