Суд признал законным арест украинского журналиста Гордона

Мосгорсуд признал законным арест украинского журналиста Гордона за дискредитацию ВС РФ

Мосгорсуд оставил без изменений решение о заочном аресте украинского журналиста Дмитрия Гордона (внесен в список лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму или экстремистской деятельности) по обвинению в распространении фейков о Вооруженных силах (ВС) России, экстремизме и призывах к агрессивной войне. Об этом сообщил «Интерфакс».

«Постановление Басманного суда Москвы от 22 июля 2022 года в отношении Гордона оставлено без изменений, апелляционная жалоба, поданная на постановление, — без удовлетворения», — сообщили в суде.