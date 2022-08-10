Рост цен в Китае побил рекорд из-за свинины

ГСУ Китая: потребительские цены в июле выросли на рекордные за два года 2,7 процента

В июле потребительские цены в Китае выросли на 2,7 процента, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР. Годовая инфляция разогналась до двухлетнего максимума из-за роста цен на продукты питания на 6,3 процента.

Сильнее всего в прошлом месяце подорожала свинина. Цены на продукт увеличились на 20,2 процента в годовом выражении. По сравнению с июнем рост стоимости свинины побил рекорд — товар подорожал на 25,6 процента. Аналитики объясняют резкое повышение цены восстановлением потребительского спроса, а также действиями фермеров. В июне, когда стоимость свинины снизилась, они не пускали животных на мясо, чтобы дождаться роста его цены. Кроме того, сильно подорожали фрукты и овощи (16,9 и 12,9 процента соответственно).

В то же время цены на непродовольственные товары показали не такой большой рост. По сравнению с июлем 2021 года их стоимость увеличилась на 1,9 процента. Цены на бензин, дизельное топливо и сжиженный нефтяной газ (СНГ) поднялись на 24,6, 26,7 и 22,4 процента соответственно. Базовый индекс потребительских цен (БИПЦ) без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей вырос на 0,8 процента в годовом выражении, снизившись на 0,2 по сравнению с июнем.

Агентство Bloomberg пишет, что потребительская инфляция в Китае в этом году была относительно низкой из-за строгой политики в отношении пандемии коронавируса. При этом экономика республики относительно слабо восстанавливается после локдауна во время новых волн COVID-19. Агентство отмечает, что показатели БИПЦ свидетельствуют о небольшом внутреннем спросе, что вряд ли поспособствует ужесточению денежно-кредитной политики центрального банка КНР.

Главный экономист Jones Lang LaSalle Брюс Панг прогнозирует, что в ближайшие месяцы инфляция в Китае, скорее всего, превысит 3 процента. В частности, на процесс повлияет резкий рост цен на свинину.

В то же время в Европе инфляция каждый месяц обновляет исторические рекорды. Потребительские цены в еврозоне в июле взлетели на 8,9 процента в годовом выражении после роста на 8,6 процента в июне. Максимальный за несколько десятилетий рост цен в регионе в Европейском центральном банке (ЕЦБ) сначала решили игнорировать. Однако в июле для сдерживания инфляции ЕЦБ повысил базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов — до 0,5 процента годовых с нулевого уровня. Это произошло впервые с 2011 года. Тем временем в России инфляция в июне достигла 15,9 процента.