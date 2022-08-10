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Собчак высказалась о призыве властей Эстонии запретить выдачу виз россиянам

Ксения Собчак прокомментировала призыв властей Эстонии запретить выдачу виз россиянам

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Телеведущая Ксения Собчак высказалась о призыве эстонских властей запретить россиянам выдачу въездных виз в страны Европейского союза (ЕС). Предложение, с которым ранее выступила премьер-министр Эстонии Кая Каллас, журналистка прокомментировала в своем Telegram-канале.

«Выйти с самоизоляции — это привилегия, а не право, я считаю», — написала Собчак. Она сопроводила пост скриншотом с твитом Каллас, в котором она сообщила, что заразилась коронавирусом, поэтому будет продолжит работать из дома. Журналистка также добавила к публикации скриншот твита с призывом эстонского премьера прекратить выдавать туристические визы россиянам.

Каллас заявила о необходимости закрыть россиянам въезд в страны ЕС 9 августа. «Прекратите выдавать туристические визы россиянам. Посещение Европы — это привилегия, а не право человека», — отметила эстонский премьер. Таким образом она поддержала предложение президента Украины Владимира Зеленского, который ранее потребовал запретить всем россиянам въезд в страны Запада.

Сразу после своего заявления о выдаче виз для граждан РФ Каллас сдала положительный тест на коронавирус. Об этом глава эстонского правительства рассказала в социальных сетях.

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Денис Савосин
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