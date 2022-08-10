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Предложившая закрыть россиянам въезд в ЕС премьер Эстонии заболела COVID-19

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас сообщила о заражении коронавирусом
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Фото: Sergei Grits / AP

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас, ранее предложившая закрыть россиянам въезд в Европейский союз (ЕС), сообщила о заражении коронавирусом и уходе на самоизоляцию. Об этом глава эстонского правительства рассказала в социальных сетях, пишет портал ERR.

Премьер заявила, ее утро началось «ковид-позитивно»: ранее сданный тест на COVID-19 показал положительный результат.

«Многие заметили, что в понедельник у меня не было голоса, но я списала это на простуду от кондиционера, так как экспресс-тесты на коронавирус и в понедельник, и во вторник были отрицательными. К вечеру понедельника, однако, у меня поднялась высокая температура. А сегодня тест показал наличие коронавируса», — пояснила Каллас.

Она также добавила, что лечащий врач предписал ей оставаться дома еще по крайней мере двое суток после того, как симптомы заболевания пройдут.

9 августа Каллас поддержала требование президента Украины Владимира Зеленского запретить туристам из России въезд в Европу. «Прекратите выдавать туристические визы россиянам. Посещение Европы — это привилегия, а не право человека», — заявила премьер Эстонии.

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Георгий Нестеров
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