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В США прокомментировали призыв Киева запретить выдачу виз россиянам

Госдеп заявил об отсутствии ограничений на выдачу виз США для россиян

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

В Госдепартаменте США заявили, что в Соединенных Штатах нет ограничений на выдачу виз гражданам России. Об этом сообщила заместитель помощника госсекретаря США по консульским делам Джули Стаффт, пишет ТАСС.

Отмечается, что такое заявление в американском ведомстве сделали в ответ на вопрос о призыве Киева к «Большой семерке» (G7) запретить выдачу разрешений на въезд россиянам. По словам Стафф, граждане России могут отправиться в любое посольство США в мире, чтобы подать заявление на визу.

При этом она напомнила, что в посольстве США в Москве выдача виз в настоящий момент не осуществляется.

В 2021 году Государственный департамент США причислил россиян, желающих получить американскую визу, к «бездомным национальностям» (англ. Homeless Nationalities). В таком случае заявители приписываются к консульству одной или нескольких соседних стран.

Ранее сообщалось, что Евросоюз обсуждает новый пакет санкций против России, в том числе прекращение выдачи шенгенских виз россиянам. С соответствующим требованием выступал президент Украины Владимир Зеленский. По мнению украинского лидера, граждане России «должны жить в своем мире, пока не изменят свою философию».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале проведения специальной военной операции в Донбассе. После этого множество западных стран отреагировало на это жесткими санкциями против российских физических и юридических лиц.

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Марина Совина
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